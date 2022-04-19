Беженцам из Донбасса вручили свидетельства о предоставлении временного убежища на территории России

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Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области вручили 19 беженцам из Донбасса свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации.

Начальник отдела по вопросам гражданства УВМ ГУ МВД России по Самарской области Оксана Ильичева отметила, что данный документ дает право гражданину на медицинское обслуживание, осуществление трудовой деятельности на территории Самарской области без оформления патента и разрешения на работу и впоследствии право на приобретение гражданства Российской Федерации.

Многие из тех, кто получил долгожданный документ планирует остаться в России на постоянное место жительства и получить гражданство Российской Федерации, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО