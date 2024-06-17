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Без паники: как помочь родственникам после общения с телефонными мошенниками

Никогда не разговаривайте с теми, кто звонит с незнакомых номеров, не диктуйте данных, не называйте коды из SMS. Конечно, ваши родители все знают и слышали много раз, но, как показывает опыт, это не гарантирует ничего. И вот однажды вам звонит мама или бабушка в слезах, так как она уже продиктовала кому-то цифры кода, и теперь не знает, что делать дальше. Вся надежда – на вас. Вместе с экспертами Минцифры и Tele2 собрали пошаговую инструкцию что делать, если вашим родным позвонили мошенники: что проверять, что блокировать, куда писать заявления. Да, придется много звонить и, возможно, ходить, но чем быстрее действовать – тем меньше масштаб последствий.

Немедленно позвонить в банки, где есть счета

Это должен сделать сам держатель счета, то есть пострадавший, но ему понадобятся ваши поддержка и подсказки. Необходимо немедленно связаться с информационным центром банка по номеру, указанному на официальном сайте или на обороте пластиковой карты, рассказать о случившемся, уточнить, какие именно данные сообщили мошенникам. Специалисты банка помогут разобраться в ситуации и проконсультируют о дальнейших действиях. Нередко они предлагают заблокировать счет и перевыпустить карту. Это неудобный, но самый действенный вариант сохранить сбережения.

Проверить Госуслуги

Пожилым людям всегда непросто пользоваться электронными сервисами, и здесь пригодится ваш опыт. В течении первого часа с момента происшествия проверьте, доступен ли личный кабинет на Госуслугах. Паспортные данные, сведения из водительского удостоверения и других документов жертвы открывают широкий простор для преступных маневров.

«Любые наши действия в Интернете оставляют «цифровой след». В зоне риска – наши личные данные, которые являются целью мошенников. Поэтому при любой ситуации нужно соблюдать осторожность. А в случае с единым порталом госуслуг - использовать двухфакторную аутентификацию. Это обеспечит безопасность в том числе тем клиентам, которые используют простые пароли, чьи учетные записи чаще других подвергаются вирусным атакам», - отметил врио заместителя председателя правительства Самарской области - руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Если доступ в личный кабинет закрыт, вернуть его можно онлайн - на странице авторизации выберите «Восстановить», для дальнейших действий вам потребуется телефон или e-mail, номер одного из документов: паспорта, ИНН или СНИЛС родителя. Если злоумышленники сменили номер или электронную почту в аккаунте, то восстанавливать доступ придется офлайн через центры обслуживания, указанные на сайте Госуслуг. Если получится, съездите вместе, так всем будет спокойнее.

Замена SIM-карты

Дальше проверяем доступность номера телефона и личного кабинета у мобильного оператора. Наиболее популярные приемы, которые используют в таких случаях мошенники: замена SIM-карты и завершение ее срока действия, взлом личного кабинета, отключение услуг, утечка персональных данных, блокировка номера или продление срока действия договора. Если злоумышленники получили доступ к личному кабинету абонента, они попытаются оформить виртуальные SIM-карты (eSIM), цифровую подпись или привязать номер к счетам в финансовых организациях, в том числе в банках.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Tele2: «Сотрудники Tele2 никогда не запрашивают коды из SMS для входа в личный кабинет. Как оператор мобильной связи, мы делаем все возможное, чтобы защитить данные своих клиентов, но, к сожалению, абоненты иногда теряют бдительность и сообщают коды злоумышленникам. В таких случаях необходимо незамедлительно обратиться на горячую линию оператора, у Tele2 это номер 611, чтобы сбросить доступы в личный кабинет для всех устройств и, при необходимости, заблокировать номер. После блокировки номера, владелец с паспортом может произвести замену SIM-карты в ближайшем салоне связи Tele2»

Алексей Сидоров также отмечает, что в случае замены SIM-карты все входящие и исходящие SMS будут автоматически заблокированы на 24 часа, что позволяет избежать несанкционированного входа в банковские системы. Телефонный номер абонента при этом не изменится.

Обращение в полицию и проверка кредитной истории

После этого стоит обратиться с заявлением в полицию, где важно подробно описать действия мошенников. Это можно сделать лично – в ближайшем отделении полиции, а также онлайн – на сайте МВД в разделе «Обращения». Срок рассмотрения электронных сообщений может доходить до 3 дней, поэтому лучше выбрать первый вариант – лично. Чем больше пройдет времени, тем сложнее будет найти преступника или доказать потом, что пострадавший не брал на себя кредиты.

Все вышеперечисленное желательно сделать в один день. Кроме того, эксперты рекомендуют отправить запрос в Центральный каталог кредитных историй через официальный сайт Центрального банка Российской Федерации или на едином портале государственных услуг. Здесь вы сможете узнать, где хранится информация о кредитах и займах пострадавшего, и проверить наличие каких-либо "чужих" долгов. Вы имеете право бесплатно запросить данные в каждом бюро кредитной истории дважды в год, всего таких бюро в России 6 – все они включены в реестр Банка России, опубликованный на сайте регулятора.

В Волго-Вятском ГУ Банка России поясняют, информацию о заемщике кредитор отправляет в бюро кредитных историй не позднее 3 рабочих дней со дня, когда совершено действие, а уже с 1 июля 2024 года этот срок сократится до 2 дней. БКИ обновляют кредитную историю в течение одного рабочего дня после получения информации, с момента последнего обновления она хранится 7 лет. Если злоумышленники успели оформить кредит или заем - направьте в финансовую организацию, где он оформлен, заявление о том, что пострадавший этого не делал. Также доказать, что вы не получали деньги по кредиту, помогут выписки из ваших счетов в банках о том, что на них средства не поступали. К заявлению стоит приложить талон-уведомление из полиции. Если банк или МФО откажутся помочь в решении спора, обратитесь с жалобой в Банк России.

На днях министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев озвучил статистику, жертвами мошенников в 2023 году стали более полумиллиона россиян. Все мобильные операторы присоединились к системе «Антифрод» Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ, входит в структуру Роскомнадзора). Ежедневно только в сети Tele2 с помощью верификации удается предотвратить 5-6 млн мошеннических атак, но злоумышленники изобретательны, используют звонки в мессенджерах, следят за текущими событиями и применяют новейшие цифровые технологии. Они обманывают своих жертв, предлагая "защиту" или "улучшение" качества жизни: например, часто предлагают понизить кредитный рейтинг, продлить контракт с мобильным оператором, избежать нового налога или сбора. Какой бы оригинальный заход ни придумали преступники, их главная задача – ввести потенциальную жертву в ступор, вызвать страх, смятение и не дать посоветоваться с родственниками. Родители часто чувствуют себя неудобно, когда их учат, а еще боятся помешать и побеспокоить. Важно донести им, что в любой непонятной ситуации можно и нужно смело класть трубку и звонить вам - вы точно плохого не посоветуете.