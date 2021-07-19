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Бетонную стену пандуса у спортивной площадки МЕГИ Самара украсят рисунком.

19 июля 2021 12:23
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Бетонную стену пандуса у спортивной площадки МЕГИ Самара украсят рисунком.

С 12 по 23 июля художники Арт Абстрактов и Фугас из творческого объединения Aksometry Lab В МЕГЕ Самара будут работать над арт-объектом площадью 320 кв.м. 23 июля состоится праздничная презентация готового произведения уличного искусства.

Бетонную стену пандуса у спортивной площадки МЕГИ Самара украсят рисунком. Каждый житель города сможет наблюдать за созданием арт-объекта в режиме реального времени, приехав в торговый центр.

Художники уже начали работу над изображением. Идея проекта заключается в создании рисунка, напоминающего жителям, что Самара ― это город-курорт, а МЕГА Самара ― это курорт круглый год. Стену украсят летними образами: купающиеся в Волге самарцы, закаты и рассветы, водные виды спорта. Весь арт-объект будет наполнен ассоциациями с курортом и пропитан позитивными летними вибрациями.  

Кульминацией события станет праздничная презентация готовой работы. В программе сеты от Dj Mali Vibe, лекции исследователя уличной культуры Алексея Чупанина на тему «Феномен цветных стен: вандализм или украшение?» и пиксель-арт художника Алексея Конькова ― «Дополненная реальность в сфере уличного искусства». Уличный художник Егор Рыба проведет для маленьких гостей мастер-класс по стрит-арту.

 

Теги: арт-объект граффити МЕГА

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