Бесплатная социальная акция «Чистая вода» пройдет в Самаре с 28 по 30 апреля

Я нашел ошибку
Главные новости:
От своевременной передачи этих данных зависит актуальность начислений в квитанции.
До 25 апреля клиентам Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» необходимо передать показания приборов учёта горячей воды
Соглашение нацелено на то, чтобы выстроить систему взаимодействия в целях обеспечения помощи участникам специальной военной операции и членам их семей в сфере занятости населения, проводить совместную работу и оперативно информировать участников СВО и чле
Служба занятости Самарской области подписала соглашение о совместной работе с центром «Сердце Воина»
В Самаре презентуют историко-документальный альбом «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в письмах и воспоминаниях жителей Куйбышевской области»
В России стало выгоднее сдавать макулатуру.
С начала 2025 года цены на макулатуру в России выросли более чем на 30%
В рамках гарантийных обязательств разметку в текущий период наносят на двенадцати объектах.
В Самаре приступили к нанесению дорожной разметки
По словам специалистов, отечественное производство фрезерных станков покрывает менее 25 процентов потребностей российского рынка.
В Самарском политехе разработали новую конструкцию фрезерного станка с ЧПУ
Самарская область вошла в число 22 субъектов России, где все заказчики разместили годовую отчетность и выполнили требования по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщила Корпорация МСП.
Госкомпании региона выполнили обязательную квоту закупок у МСП
По замыслу создателей проекта, участие в нем поможет родителям научиться лучше взаимодействовать с детьми, подготовить их к детскому саду и школе, а детям - стать крепкими, смелыми и общительными, научиться следовать правилам внутри игрового пространства
Самарских родителей и их дети в возрасте от 1 до 6 лет приглашают к участию в проекте «Малыши-Крепыши»
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.76
-0.38
EUR 93.67
1.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
26 апреля в СОУНБ состоится «Библионочь»
В исправительных учреждениях УФСИН СО прошло празднование Пасхи
В Самаре пройдет вторая лекция цикла «Архитектура в кадре»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Бесплатная социальная акция «Чистая вода» пройдет в Самаре с 28 по 30 апреля

22 апреля 2025 14:26
150
Акция «Чистая вода» стала традиционной и особенно понравилась самарским дачникам.

Перед открытием дачного сезона с 28 по 30 апреля 2025 года испытательная лаборатория регионального центра Росстандарта (ФБУ «Самарский ЦСМ») БЕСПЛАТНО проведет экспресс-анализ воды на жесткость и pH. Акция «Чистая вода» стала традиционной и особенно понравилась самарским дачникам.

Прием воды на анализ будет осуществляться с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по адресу г.Самара, ул. Воронежская 202. Испытательная лаборатория ФБУ "Самарский ЦСМ"

Главные правила для отбора воды на анализ. Для того, чтобы проверить воду из природного источника, необходимо налить в чистую емкость (желательно стекло) не менее 1 литра воды и принести его в лабораторию. Даже два показателя дадут представления о том, что же мы пьем...

По мнению специалистов испытательной лаборатории, перед началом дачного сезона необходимо обязательно проверить питьевую воду хотя бы по двум показателям, а если понадобится – то можно заказать и более полный анализ. Это дает возможность самарцам просчитать риски использования различного оборудования для водоснабжения и всерьез задуматься о своем здоровье.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
22 апреля 2025, 16:15
В Самаре презентуют историко-документальный альбом «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в письмах и воспоминаниях жителей Куйбышевской области»
Презентация состоится 29 апреля в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С.П.Королёва («Точка кипения»). Общество
22
В рамках гарантийных обязательств разметку в текущий период наносят на двенадцати объектах.
22 апреля 2025, 15:51
В Самаре приступили к нанесению дорожной разметки
В рамках гарантийных обязательств разметку в текущий период наносят на двенадцати объектах. Благоустройство
88
По словам специалистов, отечественное производство фрезерных станков покрывает менее 25 процентов потребностей российского рынка.
22 апреля 2025, 15:47
В Самарском политехе разработали новую конструкцию фрезерного станка с ЧПУ
По словам специалистов, отечественное производство фрезерных станков покрывает менее 25 процентов потребностей российского рынка. Образование
92
В центре внимания
Специальный чат-бот начал прием обращений о работе светофоров в Самарской области
22 апреля 2025  11:38
Специальный чат-бот начал прием обращений о работе светофоров в Самарской области
222
В Самаре автобус №66 будет ходить по-другому
22 апреля 2025  10:58
В Самаре автобус №66 будет ходить по-другому
203
Стартовало Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства
22 апреля 2025  10:51
Стартовало Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства
187
В Самарской области введен запрет на посещение леса с 22 по 28 апреля
22 апреля 2025  10:00
В Самарской области введен запрет на посещение леса с 22 по 28 апреля
219
В Самаре обсудили перспективы развития поселка Красная Глинка
22 апреля 2025  09:57
В Самаре обсудили перспективы развития поселка Красная Глинка
224
Весь список