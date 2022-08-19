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«Бело-сине-красные сердца»: Самарская область присоединится к всероссийским мероприятиям в День Государственного флага РФ
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«Бело-сине-красные сердца»: Самарская область присоединится к всероссийским мероприятиям в День Государственного флага РФ

19 августа 2022 12:03
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В Самарской области запланированы мероприятия и события, в которых смогут принять участие жители и гости губернии.

Гигантский флаг России, флешмобы и акции, марафонский забег, автопробег «Zа Флаг!», подсветка Самарской телебашни и многое другое – в Самарской области запланированы мероприятия и события, в которых смогут принять участие жители и гости губернии.

22 августа в Самарской области пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации.

Ежегодно с 1994 года 22 августа в нашей стране отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Государственный флаг – один из важных символов России, который объединяет граждан, связывает воедино прошлое, настоящее и будущее страны. В государственной символике отражается история государства и народа, его традиции и менталитет. Флаг России объединяет всех граждан в стремлении сделать свою страну сильной и процветающей державой, выражает идеи и принципы государства.

С 19 по 22 августа на территории всех муниципальных образований Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню флага России, под лозунгами «Zа Россию!» и «Бело-сине-красные сердца». Это праздничные мероприятия, концертные программы, тематические викторины, просветительские лектории. Жители региона присоединятся к всероссийским акциям: украсят окна своих квартир и домов флагами России; выйдут на улицу в одежде одного из цветов триколора, символизируя единство страны и ее сплоченность; примут участие в акции «Я рисую родной флаг» – используя цветные мелки, нарисуют символ нашего государства. Дети, творческие объединения и мастера создадут поделки в традиционных цветах триколора и примут участие в интернет-флешмобах.

В Самаре 21 августа с 08.00 на Волжском проспекте (в районе бассейна ЦСКА) стартует легкоатлетический марафон. В забеге планируется участие около 3 500 человек не только из городов России, но и стран ближнего зарубежья. Трасса будет проходить по городским улицам, включая площадь Куйбышева. В этом году юбилейный 5-й Самарский легкоатлетический марафон посвящен Дню Государственного флага Российской Федерации. Национальный триколор всегда был и остается для спортсменов главным символом победы.

В Красноярском районе Самарской области, на въезде в Самару, 22 августа с 14.00 до 17.00 пройдет молодежная патриотическая акция «Цвета России». Силами бойцов Российских студенческих отрядов Самарской области и молодежи региона завершатся работы по созданию арт-объекта, состоящего из флага России размером 63х35 метров, символов «Z» и «V», фразы из Государственного гимна Российской Федерации «Россия – священная наша держава». Арт-объект станет символом поддержки жителями Самарской области воинов – участников специальной военной операции на Украине.

В поддержку специальной военной операции на Украине пройдет автопробег «Zа Флаг!». Автоколонна, украшенная Государственными флагами Российской Федерации, начнет движение от ТЦ «Русь» по Московскому шоссе по направлению к выезду из города по трассе М5 «Урал».

С 17.00 до 19.00 часов состоится акция «Zа Россию!»: в муниципальных образованиях Самарской области волонтеры раздадут жителям ленты триколор.

По завершении праздничных мероприятий жители и гости региона увидят подсветку Самарской телебашни, которая в День флага России продемонстрирует настоящий «Свет России».

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Теги: Мероприятия

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