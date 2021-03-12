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Бедны только по документам: Минтруд предложил скорректировать выплаты детских пособий

12 марта 2021 18:57
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Судить ведомство предлагает по имуществу, которым владеют получатели выплат.

Министерство труда России выступило с инициативой проанализировать выплаты на детей семьям, которые бедны только по документам — официальным данным о белом доходе, пишет Лайф со ссылкой на "Коммерсант".

По мнению ведомства, по-настоящему бедной и нуждающейся не может считаться семья, у которой одновременно есть несколько объектов недвижимости площадью более 40 кв.м на человека, а также несколько машин. Другое дело, если во владении семейства есть одновременно квартира, дом, дача, земельный участок 0,25 га, гараж, новый легковой автомобиль (мотоцикл, трактор, сбережения порядка 200 тысяч рублей).

Сокращение числа получателей детских пособий позволит подойти к идее полного "покрытия недостающих доходов" в беднейших семьях, пишет газета.

 

Фото:   Pixabay

 

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