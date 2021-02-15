"Башспирт" хотел купить нововоронежскую Аленку как символ "паленой" водки

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Акционерное общество "Башспирт" хотело купить на аукционе вызвавшую резонанс статую "Аленушка", чтобы сделать ее символом контрафактной спиртной продукции, сообщили РИА Новости на предприятии.

Аукцион по продаже арт-объекта "Аленушка" состоялся 15 февраля. Приобрести скульптуру изъявили желание четыре участника, начальная цена объекта составила 1 миллион рублей. В итоге аукцион завершился на 33-м шаге победой "участника №3", который предложил 2,6 миллиона рублей. Победителем аукциона стало частное лицо, сообщила РИА Новости организатор торгов Ольга Орлова.

В "Башспирте" РИА Новости рассказали, что тоже участвовали в аукционе, однако не выиграли тендер - финальным предложением завода стала сумма 2,55 миллиона рублей.

"Аленку" из Нововоронежа "Башспирт" хотел превратить в символ "паленки". И в качестве образа любой контрафактной спиртной продукции, в случае победы в тендере, оригинальный арт-объект планировали установить у входа в новый офис торгового дома компании", - пояснили агентству на предприятии.

Памятник к 250-летию села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника вызвал широкий резонанс. Местные жители попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием".

На совещании в администрации города решили демонтировать этот арт-объект, стоимость которого составила около 1 миллиона рублей, при этом из бюджета города "не было потрачено ни копейки". Аленку демонтировали и отправили на хранение в муниципальное предприятие.

Фото : "Нововоронеж Online"/ВКонтакте/РИА Новости