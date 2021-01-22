Бари Алибасов попал в реанимацию

Продюсера Бари Алибасова положили в отделение реанимации одной из московских больниц, передает РИА Новости. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сын Алибасова привез его в отделение наркологии. Врачи осмотрели продюсера, после чего решили положить в реанимацию.
На опубликованных кадрах продюсер утверждает, что абсолютно здоров, при этом его речь затруднена. Отмечается, что в последние недели его состояние сильно ухудшилось, он еле держится на ногах.
Точный диагноз Алибасова пока неизвестен, ему предстоят обследования.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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