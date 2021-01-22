Бари Алибасов попал в реанимацию

148

Продюсера Бари Алибасова положили в отделение реанимации одной из московских больниц, передает РИА Новости. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сын Алибасова привез его в отделение наркологии. Врачи осмотрели продюсера, после чего решили положить в реанимацию.

На опубликованных кадрах продюсер утверждает, что абсолютно здоров, при этом его речь затруднена. Отмечается, что в последние недели его состояние сильно ухудшилось, он еле держится на ногах.

Точный диагноз Алибасова пока неизвестен, ему предстоят обследования.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости