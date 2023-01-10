Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено досрочно

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Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное с 4:00 в связи с ремонтно-восстановительными работами, возобновлено досрочно, говорится в сообщении Минтранса РФ, передает РИА Новости.

В ночь на вторник министерство предупреждало, что автодорожная часть Крымского моста будет закрыта для движения автотранспорта 10 января с 4.00 до 16.00 мск.

"Сегодня в 14:10 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - сообщили в министерстве.

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