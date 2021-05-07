Автомобилистам напомнили о неочевидных штрафах за нарушения

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Мелкие неисправности в машине, дорожные знаки и разметка могут стать причиной того, что автовладельцы получат серьезный штраф, передают "Известия".

Езда на автомобиле без одного из зеркал недопустима. Если водителя остановит инспектор ГИБДД, за это выпишут штраф в размере 500 рублей, а продолжать движение на автомобиле будет нельзя вплоть до устранения проблемы (ст. 12.5 КоАП). С такой проблемой могут столкнуться пользователи каршеринга, который невнимательно проверили машину перед выездом.

Штраф также предусмотрен для тех, кто припарковал автомобиль с заездом на размеченные парковочные линии. Согласно ч.1 ст. 12.16 КоАП «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», нарушителям должно стоить 500 рублей.

Также в Москве значительно увеличилось число знаков «Парковка только для резидентов». Это зоны, где оставлять машины можно только местным жителям. На данный момент в Москве около 300 таких мест, а к концу 2021 года власти планируют увеличить их количество до 1000. Если на такой стоянке припаркуются приезжающие из других районов автомобилисты и даже оплатят услугу, все равно придет штраф в 2,5 тыс. рублей.

Нарушением правил также считается парковка на закругленных треугольниках по краям выездов и заездов во дворы и другие прилегающие территории. Запрещено останавливаться и на островках безопасности.

«Останавливаться на таких «островках» допустимо только в случае крайней необходимости: если остановка в другом месте создаст большую угрозу. <…> Ответственность за несоблюдение требований этой разметки установлена в ч. 1 ст. 12.16 КоАП — это предупреждение или штраф 500 рублей», — пишет Autonews.

Кроме того, запрещено ездить с большой трещиной на лобовом стекле, а также установленными багажниками, спойлерами, фаркопами и другим оборудованием, которое изначально не предусмотрено конструкцией, без получения разрешения. Штраф также предусмотрен за парковку автомобиля без регистрационного знака.