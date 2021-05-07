Я нашел ошибку
Главные новости:
Знаменит в том числе фразой, сказанной Борису Ельцину, - "Борис, ты не прав".
Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев умер на 101-м году жизни
Мелкие неисправности в машине, дорожные знаки и разметка могут стать причиной того, что автовладельцы получат серьезный штраф.
Автомобилистам напомнили о неочевидных штрафах за нарушения
Попытки помочь млекопитающему оказались безуспешными.
На Филиппинах жители пытались спасти выброшенного на берег кита
Три блогера, путешественника-энтузиаста, отправятся в путешествие по воде от Сочи до Санкт-Петербурга, и конечно же, уделят особое внимание Самарской области.
11 мая стартует новый этап проекта #ЭтоВсёРоссия
Пострадавшего с множественными переломами ног передали врачам скорой медицинской помощи.
При столкновении шести фур на трассе М-5 одного из водителей, зажатого в кабине, доставали спасатели
Он признался в преступлении и рассказал о его мотиве и обстоятельствах.
Мужа блогерши, которую нашли мертвой в лесополосе под Екатеринбургом, заключили под стражу
Все желающие могут присоединиться к автопробегу на своем автомобиле или встретить участников акции в городе.
Самарский блогер Руслан Ако организует автопробег, посвященный 9 мая
График будет актуален в течение 14 календарных дней – то есть по 21 мая.
Временно меняется расписание движения троллейбусов по Московскому шоссе
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.14
-0.44
EUR 89.51
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самарской области приглашают на онлайн-программу в честь Дня Победы
В Самаре День радио посвятят победному маю 1945 года
В Струковском парке прошел первый молодежный фестиваль #МирТрудМай
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Автомобилистам напомнили о неочевидных штрафах за нарушения

7 мая 2021 23:06
190
Мелкие неисправности в машине, дорожные знаки и разметка могут стать причиной того, что автовладельцы получат серьезный штраф.

Мелкие неисправности в машине, дорожные знаки и разметка могут стать причиной того, что автовладельцы получат серьезный штраф, передают "Известия". 

Езда на автомобиле без одного из зеркал недопустима. Если водителя остановит инспектор ГИБДД, за это выпишут штраф в размере 500 рублей, а продолжать движение на автомобиле будет нельзя вплоть до устранения проблемы (ст. 12.5 КоАП). С такой проблемой могут столкнуться пользователи каршеринга, который невнимательно проверили машину перед выездом.

Штраф также предусмотрен для тех, кто припарковал автомобиль с заездом на размеченные парковочные линии. Согласно ч.1 ст. 12.16 КоАП «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», нарушителям должно стоить 500 рублей.

Также в Москве значительно увеличилось число знаков «Парковка только для резидентов». Это зоны, где оставлять машины можно только местным жителям. На данный момент в Москве около 300 таких мест, а к концу 2021 года власти планируют увеличить их количество до 1000. Если на такой стоянке припаркуются приезжающие из других районов автомобилисты и даже оплатят услугу, все равно придет штраф в 2,5 тыс. рублей.

Нарушением правил также считается парковка на закругленных треугольниках по краям выездов и заездов во дворы и другие прилегающие территории. Запрещено останавливаться и на островках безопасности.

«Останавливаться на таких «островках» допустимо только в случае крайней необходимости: если остановка в другом месте создаст большую угрозу. <…> Ответственность за несоблюдение требований этой разметки установлена в ч. 1 ст. 12.16 КоАП — это предупреждение или штраф 500 рублей», — пишет Autonews.

Кроме того, запрещено ездить с большой трещиной на лобовом стекле, а также установленными багажниками, спойлерами, фаркопами и другим оборудованием, которое изначально не предусмотрено конструкцией, без получения разрешения. Штраф также предусмотрен за парковку автомобиля без регистрационного знака.

Теги: водитель нарушение штраф

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Российских дачников предупредили о штрафах за одуванчик и ромашку
04 мая 2021, 11:33
Российских дачников предупредили о штрафах за одуванчик и ромашку
По закону дачникам, которые не уничтожают сорняки, грозит административный штраф от 300 до 500 рублей. Общество
621
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
30 апреля 2021, 09:20
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
Длинные выходные, увеличение штрафов за нарушение ПДД, изменение правил для путешественников и другие новшества. В стране
828
Россиян предупредили о новых штрафах для хозяев квартир
26 апреля 2021, 10:11
Россиян предупредили о новых штрафах для хозяев квартир
Штрафы вводятся за порчу имущества в рекреационных и придомовых зонах. ЖКХ
619
В центре внимания
С момента своего образования государственное радиовещание стало неотъемлемой частью жизни нашего региона.
7 мая 2021  15:04
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем радио 
Общество
256
Еще 17 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
7 мая 2021  13:17
Еще 17 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
313
Сегодня, 7 мая, заканчивается приём заявок на участие в Бессмертном полку онлайн»
7 мая 2021  11:22
Сегодня, 7 мая, заканчивается приём заявок на участие в «Бессмертном полку онлайн»
Общество
322
Ко Дню Победы более 15 тысяч ветеранов Самарской области получат дополнительные выплаты
6 мая 2021  13:00
Ко Дню Победы более 15 тысяч ветеранов Самарской области получат дополнительные выплаты
Общество
690
Самарский аэропорт Курумоч получил пять звёзд безопасности по коронавирусу
6 мая 2021  10:47
Самарский аэропорт Курумоч получил пять звёзд безопасности по коронавирусу
Транспорт
625
Весь список