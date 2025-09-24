Я нашел ошибку
Почему возникает такое состояние и как его избежать.
Врач-невролог рассказала о причинах появления сонного паралича
При направлении потребителем соответствующего отказа.
Автоматическое продление онлайн-подписок планируется запретить
Комплекс ГТО помогает вовлечь широкие слои населения в систематические занятия физкультурой и спортом.
Сборная региона отправляется на всероссийский фестиваль ГТО среди школьников в «Артек»
Некоторые песни исполнительницы давно уже ушли на фронт и поддерживают наших бойцов в зоне СВО.
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
МРОТ в РФ вырастет более чем на 20%.
С 2026 года МРОТ в России составит 27093 рубля
Самые длинные праздники будут с 31 декабря по 11 января.
Как россияне будут отдыхать в 2026 году
По тактическому замыслу, огонь вспыхнул на втором этаже в комнате для приема пищи в результате короткого замыкания.
В Самаре пожарные провели учение в здании банка
Автоматическое продление онлайн-подписок планируется запретить

24 сентября 2025 22:27
108
При направлении потребителем соответствующего отказа.

24 сентября 2025 г. Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации был принят федеральный закон «О внесении изменения в статью 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», который предусматривает обязанность для сервисов, оказывающих услуги онлайн-подписок, принимать от потребителя отказ от использования при расчетах ранее предоставленных потребителем реквизитов банковского счета или данных о его электронных средствах платежа, в том числе в электронной форме, сообщает rospotrebnadzor.ru.

Предполагается, что новые нормы национального законодательства усовершенствуют действующее регулирование, предусмотренное едиными правилами в области защиты прав потребителей Союзного государства, утвержденными Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 6 декабря 2024 г. № 6, в отношении реализуемых потребителям цифровых продуктов, уже, в частности, предусматривающее обязанность сервисов уведомлять потребителя не менее чем за три дня до очередного внесения (списания) абонентской платы о предстоящем платеже.

Предусмотренный запрет на автоматическое списание денежных средств при направлении потребителем соответствующего отказа, в случае одобрения закона Советом Федерации и подписания Президентом РФ, должен вступить в силу с 1 марта 2026 г.

Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
24 сентября 2025  21:15
Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
124
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  13:42
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
252
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  10:37
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
238
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек
24 сентября 2025  09:58
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек
271
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
23 сентября 2025  14:01
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
448
