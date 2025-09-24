Автоматическое продление онлайн-подписок планируется запретить

108

24 сентября 2025 г. Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации был принят федеральный закон «О внесении изменения в статью 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», который предусматривает обязанность для сервисов, оказывающих услуги онлайн-подписок, принимать от потребителя отказ от использования при расчетах ранее предоставленных потребителем реквизитов банковского счета или данных о его электронных средствах платежа, в том числе в электронной форме, сообщает rospotrebnadzor.ru.



Предполагается, что новые нормы национального законодательства усовершенствуют действующее регулирование, предусмотренное едиными правилами в области защиты прав потребителей Союзного государства, утвержденными Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 6 декабря 2024 г. № 6, в отношении реализуемых потребителям цифровых продуктов, уже, в частности, предусматривающее обязанность сервисов уведомлять потребителя не менее чем за три дня до очередного внесения (списания) абонентской платы о предстоящем платеже.



Предусмотренный запрет на автоматическое списание денежных средств при направлении потребителем соответствующего отказа, в случае одобрения закона Советом Федерации и подписания Президентом РФ, должен вступить в силу с 1 марта 2026 г.