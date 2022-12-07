Автолюбители перечислили наименее нужные функции в современных машинах

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Об этом сообщает издание SlashGear.

Журналисты портала провели опрос среди 600 владельцев автотранспорта из США. Так, 33 процента респондентов назвали самой бесполезной функцией в автомобилях подрулевые лепестки. По словам авторов, подрулевые лепестки позволяют поддерживать высокий уровень контроля над автоматической коробкой передач, но большая часть водителей ими не пользуется.

На втором месте в топе — вариант набрал 21,29 процента голосов — оказался люк на крыше. «Когда в большинстве автомобилей есть по крайней мере шесть окон, седьмое просто для того, чтобы добавить немного солнца над головой, не кажется таким уж необходимым», — отметили журналисты.

Последними в списке оказались зеркала с электроприводом — о них рассказали 15,18 процента респондентов. По словам специалистов, настройка зеркала с помощью кнопки занимает много времени по сравнению с его регулировкой рукой, пишет Лента.