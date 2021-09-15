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Авиаинженер рассказал, почему во время взлёта мигает освещение, а самолёт «жужжит»

15 сентября 2021 13:14
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Авиаинженер рассказал, почему во время взлёта мигает освещение, а самолёт «жужжит»

Сервис поездок и путешествий Туту.ру выяснил у авиаинженера с 11-летним опытом, почему шторку иллюминатора просят открывать при взлёте, почему жужжит двигатель и мигает освещение.

Во время взлёта двигатель может ощутимо жужжать, на это есть несколько причин, но все они — норма. Чаще всего двигатель шумит при наборе высоты. Объяснение простое: самолёт идёт против гравитации, ему нужно больше мощности для взлёта. Другой пример — когда пролетаешь над облаками или попадаешь во влажный воздух. Логика та же: чтобы преодолеть препятствие, требуется больше усилий.

Иногда шумно из-за вибрации двигателя. В полёте с этим ничего не сделать. Пилот фиксирует проблему, а инженеры разбираются с ней после посадки. Ещё одна причина — вибрация фюзеляжа. В этом случае инженеры проводят исследование на последующих рейсах. Как детективы, собирают все данные от пилота и ищут решение.

Также пассажиры часто удивляются, почему во время взлёта может мигать освещение. Это происходит, когда меняется источник электроэнергии. Сначала самолёт «берёт силы» от наземной станции, а потом переключается на вспомогательную силовую установку. В этот момент свет в салоне может недолго моргать. Когда капитан заводит мотор, источник автоматически переходит на двигатель. Моргание может повториться. Но это в последний раз — теперь всё готово для полёта.

Взлёт и посадка — самая важная часть полёта. Экипаж должен видеть всё, что происходит снаружи (как ведёт себя самолёт, нет ли на пути птиц и прочее). Если что-то случилось, важно быстро понять причину и место возникновения проблемы. В этом порой помогают и пассажиры. Чем больше глаз видят самолёт, тем лучше. Поэтому шторки иллюминаторов обязательно должны быть подняты.

Ещё это нужно для адаптации к освещению, что особенно важно при аварийной посадке. В этом случае скорость реакции имеет большое значение.

Теги: самолет

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