В Красноярском районе женщина потеряла 270 тысяч рублей, поверив аферистам
Резидент технопарка "Жигулёвская долина" стал победителем совместного конкурса ФПТП и РЖД
В Кошелев парке молодая автомобилистка сбила 59-летнего пешехода
Участок улицы Липецкой временно перекроют в Самаре
летом 2025 года количество вариантов подработки увеличилось почти в 1,5 раза
В Самарской области находится самый крупный питомник по выращиванию гортензий в России и Европе
13 сентября в СОУНБ начнётся отборочный тур областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
россияне перестали арендовать самокаты для долгих поездок
Аудитория МАХ превысила 30 миллионов человек

5 сентября 2025 10:12
132
Аудитория МАХ превысила 30 миллионов человек

В конце августа и начале сентября количество звонков в МАХ выросло в десятки раз по сравнению с июлем текущего года и превысило 8 миллионов в день. Количество сообщений пользователей с момента запуска мессенджера превысило 1 миллиард.

Средняя продолжительность голосового вызова увеличилась до девяти минут, группового звонка – до 58 минут. Количество групповых чатов превысило 1,2 миллиона. Количество видеосообщений в формате кружков за пять дней с момента запуска превысило три миллиона.

К тестированию каналов в МАХ присоединились более 200 новых авторов – СМИ, коммерческие компании, представители органов власти, блогеры и учебные заведения. Публичные страницы завели СПбГу, Президентская академия. Новости, Высшая школа экономики и МГУ. Всего в мессенджере более 500 каналов с совокупной аудиторией более трех миллионов пользователей. В числе каналов с наиболее активной аудиторией – Mash, RT на русском, Артемий Лебедев, Соловьев и Мир сегодня с Юрием Подолякой.

В августе нацмессенджер завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи «Госключ» и образовательной платформой Сферум.

MAX – национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В МАХ доступны аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях.

