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Астролог Тамара Глоба дала прогноз на 2023 год

26 декабря 2022 23:26
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Конец этого и начало следующего года – время, когда будет посеяно больше всего проблем.

Следующий, 2023 год год для России станет завершением одного этапа и началом нового, рассказала РИА Новости астролог Тамара Глоба.

"Это год Марса по европейскому календарю. Он продолжит события 2022-го, потому что это период противостояния Красной планеты: она усилит свое влияние. Но то, что в новом году раскрутится, станет завершением определенного этапа и для России, и для мира в целом. В то же время это и начало нового: схлестнутся как будто две волны", – сказала Глоба.

Кроме того, по словам астролога, 2023-й станет годом разворота: к новым финансам, политике и курсу вообще. При этом конец 2022-ого и начало следующего будет на пике противостояния Красной планеты.

"Марс не оставит своего влияния, потому что сейчас – пик его противостояния: в декабре и январе. А выйдет он из этой петли только в конце марта. Но нужно сказать, что конец этого и начало следующего года – время, когда будет посеяно больше всего проблем. Они будут связаны и с военными конфликтами, и с вопросами здоровья", – отметила Глоба.

 

Фото:   РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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