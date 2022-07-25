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АСИ приступило к подготовке специалистов из СО, которые сделают процесс получения гражданами соцуслуг максимально простым и понятным

25 июля 2022 16:35
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Участники рассмотрят 7 основных жизненных ситуаций: выход на пенсию, потеря кормильца, потеря здоровья, буллинг, насилие в семье, рождение ребенка, трудоустройство.

Агентство стратегических инициатив (АСИ) дало старт программе обучения региональных сервисных уполномоченных (РСУ) и сервисных дизайнеров. Тренинги, участие в которых примут более 150 кандидатов в РСУ и членов их команд из 28 российских регионов, пройдут с 25 по 30 июля 2022 года в Москве в рамках реализации Национальной социальной инициативы (НСИ).

Участники рассмотрят 7 основных жизненных ситуаций: выход на пенсию, потеря кормильца, потеря здоровья, буллинг, насилие в семье, рождение ребенка, трудоустройство. Им предстоит проработать спектр решений, которые были бы максимально человекоцентричны и могли бы легко быть имплементированы в ежедневную работу региональных органов исполнительной власти, социальных служб, медицинских учреждений и других ответственных структур. В дальнейшем в задачи региональных команд будет входить проведение исследований обстоятельств, выявление потребностей населения и системных проблем, проектировка «идеального пути» человека при получении социальной услуги или сервиса. На финальной стадии – обеспечение внедрения решений, необходимых для создания такого пути.

«Сервисный дизайн - важный шаг к повышению качества, облегчению процесса получения гражданином той или иной социальной услуги. По факту обучения по нашей программе специалисты получат все необходимые компетенции для того, чтобы удерживать фокус внимания на потребностях человека и учете его приоритетов», – подчеркнул директор дивизиона «Качество жизни» АСИ Александр Пироженко.

Также в рамках недельного обучения кандидаты в РСУ и их команды при поддержке Агентства будут работать над вопросами внедрения клиентоцентричных подходов при создании или изменении процессов получения социальных услуг, участвовать в поиске оптимальных решений с использованием методологии сервис-дизайна. Участники научатся проводить исследования в социальной сфере, составлять целевые портреты потребителей и сценарии оказания сервисных услуг, смогут создавать прототипы решений, тестировать их и реализовывать совместно с жителями.

В этом году проект АСИ по созданию института сервисных уполномоченных будет реализован в 32 субъектах РФ: Иркутская, Новосибирская, Астраханская, Нижегородская области, республики Адыгея, Башкортостан, Марий-Эл, Саха, Мордовия, Удмуртия, Ульяновская область, Чувашия, Дагестан, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Белгородская, Воронежская, Калужская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, Амурская области, Севастополь, Приморский, Хабаровский, Камчатский края, Магаданская область, Бурятия, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Институт сервисных уполномоченных внедряется в рамках НСИ – механизма, позволяющего улучшить качество услуг и сервисов в социальной сфере и повысить удовлетворенность граждан. Идея НСИ прозвучала на заседании наблюдательного совета АСИ в июле 2020 года. По его итогам Президент РФ Владимир Путин поручил реализовать проект по всей стране.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова создана управленческая структура внедрения Национальной социальной инициативы, включающая региональный штаб, региональную экспертную группу по внедрению НСИ (осуществляет методологическое сопровождение) и регионального сервисного уполномоченного (Самарский государственный экономический университет, который отвечает за получение обратной связи и координацию внедрения проектов НСИ). Как подчеркивал Глава региона, одна из главных задач, которая стоит перед властью, заключается в повышении удовлетворенности граждан социальными услугами и их доступностью, в решении конкретных жизненных ситуаций. «Мы понимаем, что нужно соответствовать запросу людей, требованиям времени, перестраивать систему в целом на современный востребованный подход», – отмечал он. В настоящее время региональные сервисные уполномоченные проходят обучение с учетом обновленной методологии.

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