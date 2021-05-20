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29-летний гражданин одной из соседних республик пытался сбыть в СО почти два килограмма героина

20 мая 2021 15:28
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Возбуждено уголовное дело.

В Самаре полицейские пресекли сбыт наркотических средств в особо крупном размере                                                

 

 

Полицейским поступила оперативная информация о том, что 29-летний гражданин одной из соседних республик причастен к незаконному обороту наркотиков. По версии правоохранителей мужчина собирался реализовывать наркотические средства через тайники.

Сотрудники УНК ГУ МВД СО при поддержке бойцов спецподразделения «Гром» задержали подозреваемого во дворе одного из домов на улице Ново-Садовой в Самаре.

Задержанный указал место ранее изготовленного им тайника, расположенного напротив одного из жилых домов на проспекте Карла Маркса. В присутствии понятых, полицейские обнаружили и изъяли из него два полиэтиленовых пакета, перемотанных изолентой, в которых находились свертки с героином общей массой более 1,8 килограмма.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет. В настоящее время мужчина задержан.

Правоохранители устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков к задержанному, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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