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"Армия - 2021": на форуме представили человекоподобного робота для замены солдат на КПП 

24 августа 2021 19:23
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Робот способен общаться с людьми и отвечать на вопросы.

Человекоподобный робот от пермской компании - резидента "Сколково" представлен на международном военно-техническом форуме "Армия - 2021". Об этом сообщили в пресс-службе компании "Промобот" во вторник, передает ТАСС.

"На международном форуме "Армия России", который проходит ежегодно на полигоне Кубинка, российская компания "Промобот", резидент Сколково и производитель сервисных роботов, представила человекоподобного робота robo-c. Интерес к разработке проявили посетители выставки", - рассказали в компании.

Дроид robo-c обладает человекоподобной внешностью. У него силиконовая кожа, подвижные глаза, активная мимика, способная показать более 600 вариантов выражения лица, подвижные шея и туловище, а также вычислительный блок, оснащенный камерой и микрофоном. Робот способен общаться с людьми, отвечать на вопросы, интегрироваться со сторонними системами и сервисами, сканировать пропуска и документы и выполнять задачи консультанта.

На экспозиции "Робототехника" площадки RoboArmy компания "Промобот" представила свои разработки. Robo-c - единственный человекоподобный робот, который был представлен на форуме. На сегодняшний день подобные роботы "трудятся" в МФЦ Москвы и Перми, в медицинских вузах и музеях.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. С того же года она является резидентом "Сколково". На данный момент компания является производителем автономных сервисных роботов в Европе.

 

Фото:    РИА Новости / Павел Лисицын

Теги: Армия - 2021 Форум человекоподобный робот

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