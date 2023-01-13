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Армен Бенян дал самарцам рекомендации на Старый Новый год и Крещение

13 января 2023 11:12
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Армен Бенян дал самарцам рекомендации на Старый Новый год и Крещение

Как встретить зимние праздники без вреда для здоровья, для кого купание в Крещение безвредно, а кому следует воздержаться от погружения в прорубь, во время прямого эфира ЦУР Самарской области дал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. 

Сегодня очередной зимний праздник – Старый Новый год, и хотя отмечают его не так широко, большинство жителей региона устраивают в честь праздника застолье. 

«Есть такое правило – это умеренность, которая создает уверенность, в том, что сегодняшние удовольствия не помешают завтрашнему нормальному образу жизни. Поэтому рекомендация – минимизировать или исключить все те факторы, которые наносят вред здоровью. Алкоголь и курение являются одними из главных причин развития жизнеугрожающих заболеваний и состояний: онкологии, цирроза печени, ишемической болезни сердца,– подчеркнул министр здравоохранения Самарской области. – Курящий человек имеет в 50 раз больше рисков умереть от рака легкого, чем некурящий. Человек, который регулярно употребляет алкоголь, имеет в 20 раз больше рисков заболеть циррозом печени, чем человек, который не принимает алкоголь регулярно».

Он рассказал, что тот же принцип распространяется и на блюда праздничного стола. Безусловно, во всем должна быть мера, здоровая, хорошая мера, - уверен Армен Бенян.  Не менее важна мера и внимательность к своему здоровью, когда речь идет о погружении в прорубь зимой.

«Мы с почтением относимся ко всем религиозным традициям, которые есть у нас в области и сами их, в том числе, проповедуем. Здесь важно оценить состояние своего здоровья, прежде чем идти на резкое изменение гомеостаза (равновесия) организма.  Если вы чувствуете какие-то признаки респираторного заболевания или ухудшилось ваше самочувствие из-за ваших хронических заболеваний, конечно, не нужно идти на дополнительное обострение, а лучше воздержаться и в молитве воздать свою дань Богу», – отметил министр здравоохранения региона.

Тем, у кого со здоровьем все в порядке, Армен Бенян посоветовал особе внимание уделить  соблюдению правил безопасности.

«Инциденты разные могут быть, необходимо следить во время купания и за собой, и за теми, кто рядом, понимая, что любая неосторожность может привести к разного рода неприятностям. Поэтому быть бдительными и понимать, что польза и вред – очень близкие понятия, и они определяются, как и в случае с любым лекарством, дозой».

Если взять химическое вещество, то при одной дозировке – это лекарство, а при ее изменении –это может стать ядом, - заключил министр здравоохранения.

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