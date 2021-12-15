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Археологи при раскопках в Ростове-на-Дону обнаружили бутылку с посланием, оставленным 120 лет назад

15 декабря 2021 15:08
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"Найдена бутылка с весьма интересным содержимым".

Археологи в ходе раскопок в центре Ростова-на-Дону обнаружили бутылку с посланием, оставленным 120 лет назад неким Иваном Смарковым, пишет ТАСС. Об этом в среду сообщил комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области на своей странице в Instagram.

Находка сделана в ходе совместной археологической экспедицией археологического общества "Наследие" и Института истории и международных отношений Южного федерального университета. Работы проводились в центре Ростова-на-Дону на углу улиц Чехова и Седова.

"Найдена бутылка с весьма интересным содержимым. Послание Ивана Смаркова попало в руки потомков спустя 120 лет", - говорится в сообщении комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области в Instagram.

Записка мещанина Смаркова датирована 11 апреля 1901 года, уточнили в комитете. "Эту бутылку закопал я на память о себе, и в этой бутылке газета "Приазовский край" за №265, год девятый", - написал автор послания.

Помимо записки и выпуска газеты, в бутылке археологи обнаружили лист отрывного календаря и сигареты табачной фабрики "В. И. Асмолов и Ко".

 

Фото:   pixabay

 

 

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