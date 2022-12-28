Андрей Кислов: "Пусть 2023-й год принесет нам новые победы"

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Сенатор Российской Федерации от Самарской области Андрей Кислов поздравил земляков с наступающим Новым годом.

В новогоднем обращении к жителям региона парламентарий отметил, что это традиционно самый любимый семейный праздник: "Мы всегда ожидаем его с надеждой и радостью, с удовольствием окунаемся в праздничную атмосферу и настраиваемся на добрые перемены, мечтаем, загадываем желания, смотрим в Новый год с оптимизмом и верой в лучшее".

По мнению Андрей Кислова, уходящий 2022-й год был непростым, но общими усилиями удалось достойно справиться со всеми трудностями, проявить сплоченность, готовность помогать друг другу и в итоге многое преодолеть.

"Впереди у нас много проектов и планов, которые мы обязательно воплотим в жизнь. Надеюсь, что наступающий год принесет нам новые победы и исполнение желаний. Пусть 2023-й год станет по-настоящему счастливым, в ваших домах царит уют, благополучие и гармония. Искренне желаю всем жителям Самарской области крепкого здоровья, удачи и счастья!" - резюмировал сенатор в своем новогоднем поздравлении.