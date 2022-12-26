Аналитики выяснили, какие салаты самарцы готовят на Новый год

Верхние строчки топа салатов в разных городах отличаются не сильно, везде победили «Селёдка под шубой» и «Оливье». Но в каждом городе можно найти салаты, которые здесь пользуются особой популярностью. Например, в Москве намного чаще, чем в других городах, ищут салат с крабом, в Новосибирске — «Гнездо глухаря», а в Уфе — «Мужские грёзы».