Аналитики выяснили, какие салаты самарцы готовят на Новый год

|Аналитики Яндекса выяснили, какие салаты самарцы готовят на Новый год.
|Судя по числу запросов, главный новогодний салат — «Селёдка под шубой». Традиционный для праздничного стола «Оливье» оказался на втором месте: возможно, его рецепт многие и так помнят наизусть. В пятёрку главных новогодних салатов также попали «Цезарь», «Крабовый» и салат с курицей и ананасами.
|Главные новогодние салаты Самары
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|ПО ДАННЫМ ПОИСКА ЯНДЕКСА, 30–31 ДЕКАБРЯ 2021
|Верхние строчки топа салатов в разных городах отличаются не сильно, везде победили «Селёдка под шубой» и «Оливье». Но в каждом городе можно найти салаты, которые здесь пользуются особой популярностью. Например, в Москве намного чаще, чем в других городах, ищут салат с крабом, в Новосибирске — «Гнездо глухаря», а в Уфе — «Мужские грёзы».