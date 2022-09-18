Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом

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Народная артистка СССР Алла Пугачева опубликовала в «Инстаграме» (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в России) призыв к Министерству юстиции признать ее иностранным агентом. В минувшую пятницу в список физлиц-иноагентов был внесен ее муж Максим Галкин, пишет РБК.



«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова...», — написала певица.

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва» / РБК

