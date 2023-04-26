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Алиментщицу из Самары, лишенную родительских прав, отправили под арест

26 апреля 2023 09:55
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Алиментщицу из Самары, лишенную родительских прав, отправили под арест

Под арест на 10 суток отправлена жительница г. Самары, игнорирующая родительские обязательства по выплате средств на содержание ребенка.

Жительницу г. Самары лишили родительских прав за нанесение своему несовершеннолетнему ребенку увечий. После того как дочь у женщины изъяли и передали опекунам, суд обязал ее выплачивать несовершеннолетней дочери алименты. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Куйбышевского района г. Самары.

Судебный пристав напомнила должнице, что сейчас девочка находится под опекой и нуждается в дополнительной материальной поддержке. Помощь ребенку мать оказывать не желала. Судебный пристав-исполнитель предупредила должницу, что уклонение от исполнения решения суда является основанием для привлечения к административной ответственности. Сумма, которую задолжала женщина своей дочери, составила 111 тысяч рублей.

Не желая погашать образовавшуюся задолженность и становиться на путь исправления, в отношении должницы был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Рассмотрев дело, суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде 10 суток ареста.

После отбытия наказания за женщиной сохраняется обязанность по содержанию ребенка, а значит – и обязанность по погашению образовавшей задолженности и последующем перечислении ребенку алиментных платежей.

Теги: Судебные приставы

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