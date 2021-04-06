Алиментщица из Самарской области проведет 50 часов за обязательными работами

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В отделении судебных приставов г. Похвистнево Самарской области в отношении женщины возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментных платежей в размере 1/4 части от всех видов заработка на содержание несовершеннолетнего сына.

Однако за последние три месяца долг по алиментам составил свыше 38 тысяч рублей. Судебным приставом-исполнителем в отношении должницы составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Суд назначил женщине, задолжавшей своему сыну, наказание в виде 50 часов обязательных работ, которые ей предстоит провести за общественно полезным трудом.

Судебным приставом должница также была предупреждена, что в случае дальнейшего уклонения от исполнения своих обязательств, ей грозит уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ, предусматривающая наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года.