Альфа-версию православного мессенджера "Зосима" покажут 13 ноября

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Ранняя версия православного мессенджера "Зосима" будет представлена 13 ноября. Презентация проекта пройдет в Ярославле, сообщил президент фонда "Иннотех XXI" Алексей Агапов.

"Тринадцатого ноября мы будем делать презентацию альфа-версии проекта", — передает его слова РИА Новости.

"Зосима" разработан в рамках проекта "Спаси и сохрани". Релиз приложения в Google Play и на других платформах ожидается весной 2025 года.

Помимо общения, в мессенджере можно будет создать страничку святыни и собирать для нее пожертвования. При этом обмениваться сообщениями смогут все желающие. В приложении также будут доступны фото, видео и онлайн трансляции, пишет Смотрим.