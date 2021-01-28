Алексей Навальный отказался платить самарскому тревел-блогеру 140 тысяч рублей

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Алексей Навальный обжаловал решение суда по фото самарского блогера.

Судебная тяжба между самарским тревел-блогером Алексеем Жирухиным и политиком Алексеем Навальным вышла на новый этап. Об этом можно судить по сообщению на сайте Люблинского районного суда Москвы.

— Ответчик обжаловал решение первой инстанции. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена, — говорится в сообщении на сайте суда.

Самарец подал иск к Алексею навальному еще в июле 2020 года. Предметом спора стала фотография Алексея Жирухина, которую он сделал во время путешествия по Средней Азии. Этот снимок, как считает истец, оппозиционер использовал в одном из своих роликов без разрешения. Блогер уверен, что политик нарушил его авторские права.

Слушания по иску назначили на сентябрь 2020 года. Но судьи признали одну из сторон недееспособной и рассмотрение приостановили.

Очевидно, речь шла об ответчике. Алексей Навальный в то время находился в Германии после инцидента в самолете Томск — Москва. Предположительно, его могли отравить. По предварительной информации, в его крови нашли следы яда «Новичок».

Дело вернули на рассмотрение после выписки из немецкой клиники «Шарите». В конце декабря служители Фемиды частично удовлетворили иск самарского путешественника. Алексея Навального обязали выплатить 90 тысяч рублей за причиненный ущерб и 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, пишет 63.ру.