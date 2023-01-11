Александру Ефанову присвоено звание «Почетный гражданин Самарской области»

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За заслуги в укреплении законности, значительный вклад в повышение уровня доступности отправления правосудия, защиту прав и законных интересов граждан звание «Почетный гражданин Самарской области» присваивается Александру Ефанову, председателю Шестого кассационного суда общей юрисдикции.

Более 15 лет назад в Самарской области был создан Клуб Почетных граждан региона. Основная цель его работы - сохранение и популяризация богатейшего опыта, накопленного нашими выдающимися земляками. Звания Почетный гражданин Самарской области удостаиваются за особые заслуги в общественной и государственной деятельности, вклад в развитие науки, культуры, производства, спорта, повышению известности и авторитета Самарской области в России и за рубежом. Один из членов Клуба Иван Соловьев отметил, что для общества Почетных граждан региона большая честь принять в свои ряды Александра Ефанова.

«Александр Алексеевич Ефанов для Самарской области сделал очень многое, это уважаемый человек. Благодаря ему сегодня на территории региона успешно работает Шестой кассационный суд в прекрасном здании, которое само является украшением Самары», - отметил Иван Соловьев, назвав главными качествами Александра Ефанова дисциплину, порядочность, аккуратность и преданность Самаре и Самарской губернии.

Также звание «Почетный гражданин Самарской области» присвоено Леониду Михельсону.

Фото: tvsamara.ru