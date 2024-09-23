Александр Панин: «Преображая городскую среду, можно и жителей привлекать, и экономику развивать»

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Формирование комфортной городской среды — мировой тренд. Сегодня города остро конкурируют за людей. И чем красивее, интереснее, разнообразнее город и богаче среда, тем шанс выиграть битву за человеческий капитал выше.

Об этом рассказал директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М.В. Ломоносова, член Общественного Совета Минстроя России Александр Панин. Он стал первым гостем проекта #МнениеЭксперта, который запустил единый портал муниципального служащего «Муниципалитеты.РФ». Политологи, экономисты, социологи, географы и урбанисты обсуждают актуальные темы и вопросы в повестке представителей муниципального сообщества.

В своей колонке на сайте проекта Александр Панин рассказывает, какие задачи решают успешные проекты городской среды, и какую роль они играют в современной урбанистике.

По мнению эксперта, успешные проекты городской среды направлены на решение двух задач. Во-первых, они влияют на народосбережение в муниципалитете. Город становится миграционно привлекательным – «местные» не спешат его покидать, а другие, наоборот, приезжают за комфортом, развлечениями, услугами.

«Общественные пространства заставляют «отрываться от телевизоров и гаджетов», выходить на улицу, заниматься спортом и просто ходить (достаточно вспомнить стереотип про 10 000 шагов — где-то их нужно пройти). В результате снижаются параметры смертности, а уровень здоровья растет», - отмечает Александр Панин.

Во-вторых, по словам Панина, успешные проекты городской среды создают новую экономику. Городская среда стимулирует развитие малого и среднего бизнеса, туристическую привлекательность, формирует репутационное давление места и увеличивает стоимость жилья вокруг.

«Но, наверное, самая интересная роль: городская среда — это место, где «гнездится» креативный класс (дизайнеры, айтишники, СММ-специалисты, фотографы, художники) и создает продукты с высокой добавленной стоимостью, - подчеркивает эксперт. - И такие эффекты возможны не только для крупного, но и для малого города. Мы это хорошо видим в рамках Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений – Сысерть, Плес, Сатка, Рыбинск и т.д. Примеров с каждым годом все больше!»

Помимо этого, уверен Панин, городская среда позволяет снизить отток молодежи. Если говорить о том, почему этот процесс вообще происходил, то в наших ранних опросах глав муниципальных образований часто звучала причина: дефицит рабочих мест (и они абсолютно правы), но не обозначалась другая, иногда более важная: отсутствие комфорта в родном городе.

«А именно разнообразие городской среды, ее уникальность, эндемичность и одновременно «наполненность» позволяет реализовать самые смелые сценарии жизни, - говорит Александр Панин. - Преображая городскую среду, можно достичь сразу двух целей: и жителей сохранять/привлекать, и развивать экономику. Концентрация неравнодушных людей — причина возникновения новых проектов и идей».

Напомним, что в Самарской области благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» с 2019 по 2023 год благоустроены 790 общественных пространств и 1586 дворовых территорий.

С начала текущего 2024 года благоустроено 76 общественных пространства и 185 дворовых территорий. Всего по плану за 2024 год будут благоустроены 123 общественных пространства и 238 дворовых территории.

В рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды всего реализовано 16 проектов-победителей и ещё 2 проекта-победителя сейчас находятся в работе. Ещё 4 проекта выиграли в конкурсе этого года, но реализованы будут в 2025 году.

Фото: freepik.com