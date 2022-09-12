Александр Маршал: " Я рад, что снова в Самаре, в одном из моих любимых городов"

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По традиции День города отпраздновали во вторые выходные сентября. Насыщенная музыкальная программа, звездные гости, фейерверк и многое другое подготовили для жителей и гостей Самары в этом году.



Рок-музыкант, заслуженный артист РФ Александр Маршал отметил:



— Я рад, что снова в Самаре, в одном из моих любимых городов. Здесь у меня много друзей. Поздравляю с праздником! Спасибо за поддержку, за энергетику. Это было здорово. За что любить Самару? Прежде всего это Россия, Родина. Этим все сказано. И у вас такая река! Сегодня летели на самолете, и она огромная, красивая. Вы счастливые люди, что живете на берегу такой реки. С ней связана история нашей страны.

Фото: администрация Самары