Александр Лаврик: За круглым столом обсудим, как в полной мере информировать население о важных социально-экономических событиях региона

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Александр Лаврик, председатель Совета ветеранов Самарского областного отделения Союза журналистов России:



«Сейчас все подводят итоги пандемийного года. Как выживали во время самоизоляции, как помогали. Если помните, год назад СМИ тоже включили в перечень отраслей экономики, пострадавших во время пандемии коронавируса. Но при этом не было ни дня, чтобы журналисты не работали. Они работали, в том числе и в «красной зоне». Рассказывали всю важную информацию: как вызвать врача, кому положены бесплатные лекарства, как получить пособия и выплаты, как защитить себя и близких. Как никогда СМИ выполняли чрезвычайно важную социальную функцию – информирование жителей во время пандемии коронавируса.



В прошлом году у СМИ была и другая важная задача, с которой я, как председатель совета ветеранов, считаю, что хорошо справились. Много важного в СМИ рассказывали о том, как куйбышевцы ковали победу, о наших заслуженных участниках войны, о Годе памяти и славы, о 75-летии нашей Великой Победы. А в этом году СМИ рассказывают о 170-летии Самарской губернии, о 60-летии первого полета человека в космос и о вкладе Куйбышева-Самары в это историческое событие. Знаю, что многие редакции приготовили и уже реализуют проекты к 12 апреля. Ну и, кроме того, все это время – и в прошлом году, и сейчас, не останавливается работа по освещению в СМИ национальных проектов, которые реализуются у нас в Самарской области. Особенно связанные со здравоохранением, образованием, благоустройством, словом, всем тем, что больше всего интересует наших жителей.



Обо всем этом мы поговорим с членами Правления Самарского областного отделения Союза журналистов России, представителями редакций региональных и муниципальных СМИ. За круглым столом обсудим, как все мы можем эффективно выполнять одну из основных функций СМИ – оперативно, достоверно и в полной мере информировать население о важных социально-экономических событиях Самарской области».