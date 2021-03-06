Александр Кузнецов дарит прекрасным дамам праздничное настроение и цветы от губернатора

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Накануне 8 марта глава Октябрьского района Самары Александр Кузнецов дарит прекрасным дамам праздничное настроение, приятные эмоции и цветы от губернатора Дмитрия Азарова.

Администрация района выбрала 5 самых людных мест и в ближайшие три дня будет дарить женщинам цветы и пожелания #ВамЛюбимые.

Самарчанки получили тёплые слова и розы сегодня у станции метро Алабинская.

Наталья: "Очень приятно, спасибо за такое внимание".

Екатерина: "Приятная неожиданность - она всегда восторгает!"