Александр Хинштейн: операторы не будут запрашивать паспортные данные при регистрации в мессенджерах

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Операторы связи не будут запрашивать паспортные данные при регистрации пользователей в мессенджерах. Таким образом на соответствующие сообщения в СМИ отреагировал депутат Госдумы, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», сообщает lenta.ru.

Он подчеркнул, что никаких новых правил по данному вопросу не запланировано, и постановление премьер-министра Михаила Мишустина лишь корректирует ранее существовавшую практику.

«По новому постановлению правительства, операторы связи обязаны запросить подтверждение по номеру телефона. И только после этого оказывать услуги», — объяснил Хинштейн.

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