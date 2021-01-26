Александр Гудков и Иван Дорн будут вести шоу "Орел и решка"

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Новыми ведущими трэвел-шоу "Орел и решка" станут комик Александр Гудков и певец Иван Дорн. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала "Пятница!", передает ТАСС.

"В этом году шоу "Орел и решка" исполняется 10 лет. Ведущими юбилейного сезона станут шоумен Александр Гудков и певец и музыкант Иван Дорн", - сказали в пресс-службе.

Новый сезон стартует 15 февраля.

"Орел и решка" - трэвел-шоу, в котором двое ведущих отправляются в путешествие в один из городов мира. Они бросают монетку, после чего одному выпадает провести время, потратив всего $100, а другому - золотая банковская карта, лимит трат по которой не ограничен.

Фото: PR-отдел Conde Nast Russia/ТАСС