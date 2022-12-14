«Актуальное интервью» на канале «Россия 24» : презентация Календаря знаменательных дат на 2023 год

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14 декабря в 18:30 на канале «Россия 24» пройдет эфир программы «Актуальное интервью»: презентация Календаря знаменательных дат на 2023 год.



Проект издания Календаря реализуется Общественной палатой Самарской области с 2010 года. Издание включает в себя знаменательные даты международного значения и юбилеи нашего региона. Яркие события из истории родного края, производственные достижения и личные подвиги вошли в календарь наступающего года. Он поступит во все учреждения образования и культуры Самарской области, профильные НКО, будет размещен в сети Интернет.



В чём главная идея и сверхзадача проекта?

Чем календарь 2023 года отличается от предыдущих?

Будем ли мы в 2023 году отмечать юбилейные или круглые даты?

Каковы итоги работы Общественной палаты Самарской области в 2022 и планы на 2023 год?



На эти вопросы в студии ГТРК «Самара» ответили гости программы: Павел Александрович Покровский, Галина Юрьевна Николаева, Борис Александрович Чертыковцев.