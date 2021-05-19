Акция «Узнай о своих долгах» в регионе продлится до конца мая

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В регионе продолжается акция «Узнай о своих долгах». Сотрудники Службы помогают жителям области узнать о своих задолженностях.

В ходе мероприятия судебными приставами выявлено 138 должников по различным категориям исполнительных производств, чей общий долг превысил 1,5 миллиона рублей. При этом по результатам проведения мероприятия свыше 60 человек после того, как судебные приставы напомнили об имеющихся долгах, решили погасить задолженности.

Свыше 700 гражданам, решившим проверять себя самостоятельно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», который расположен на официальном сайте ведомства (https://r63.fssp.gov.ru/iss/ip), были розданы листовки-памятки о его работе, а более 30 человек установили на мобильные устройства приложение «ФССП», которое позволяет подписаться на рассылку уведомлений о возбуждении исполнительных производств.

Управление ФССП России по Самарской области напоминает, что задолженность свыше 30 тысяч рублей, а по ряду исполнительных производств, свыше 10 тысяч рублей, может стать причиной запрета на выезд за пределы страны. Прежде чем планировать отпуск — проверьте себя на наличие задолженности.



