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Акция «Дары русской классики»: в СОУНБ соберут книги и передадут в Луганскую область

2 ноября 2022 19:51
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Все желающие смогут принять участие в глобальном книгообмене.

4 ноября в рамках участия в «Ночи искусств – 2022» Самарская областная библиотека начинает культурно-гуманитарную акцию «Дары русской классики».

Все желающие с 15:00 до 20:00 смогут принять участие в глобальном книгообмене. Организаторы предлагают самарцам принести произведения русских классиков и современных авторов. Собранные книги пойдут в дар библиотекам Донбасса.

Областная научная библиотека уже в третий раз организовывает свободный обмен изданиями. Подобные начинания дают возможность без ущерба экологии и нравственным принципам освободить домашние полки для новых приобретений, подарив вторую жизнь уже отслужившим книгам. 

С помощью наших активных читателей-библиофилов уже не раз удавалось значительно пополнить фонды тех библиотек Самарской губернии, которые в этом нуждаются. Символично, что в День народного единства и во время проведения всероссийской «Ночи искусств» мы будем формировать коллекцию произведений русских авторов для жителей Донецкой народной республики, Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.  

Здесь очень ждут и с большой благодарностью примут книги классических русских авторов, хорошую детскую литературу на русском языке, энциклопедии и научные издания.

«Когда мы говорим о русской классике, мы, в принципе, говорим о книге как таковой. За прошедшие 8 лет фонды библиотек, находящихся на этих территориях, практически были лишены русской книги.  То есть фонды “почищены” на 60–80 процентов от русскоязычных книг, от русской классики. Это библиотеки, которые в последние годы ни единой книгой на русском языке не комплектовались», –   рассказывает директор Луганской Республиканской универсальной научной библиотеки Наталья Расторгуева. (Подробнее о нуждах библиотек Донбасса – в ее видеообращении).

Акции, подобные «Дарам русской классики», традиционно пользуются большим успехом у тех, кто любит и собирает бумажные издания. Здесь неоднократно находили книги с интересными инскриптами и экслибрисами, отыскивали редкие экземпляры из конкретных серий. Надеемся, и на этот раз участникам книгообмена повезет с интересными находками.

Также с 17:00 в холле первого этажа библиотеки можно будет прочитать любимые стихи – свои или любимых поэтов, камера профессионального видеографа зафиксирует процесс. Позднее участники читки найдут себя в соцсети «ВКонтакте». Среди чтецов будут разыграны билеты в Самарский театр «Город» и в Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.

Все участники акции «Дары русской классики» смогут присоединиться к «Ночи искусств – 2022». Полная программа события на сайте Самарской областной научной библиотеки.

 

Фото:   СОУНБ

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