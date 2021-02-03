Акция "Дарите книги с любовью" пройдет по всей России с 8 по 14 февраля

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Пятая акция "Дарите книги с любовью" пройдет во всех регионах России с 8 по 14 февраля. Об этом на пресс-конференции в среду в ТАСС сообщили организаторы.

"На сегодняшний день 2 650 участников зарегистрированы в акции, которая пройдет с 8 по 14 февраля. В этом году участвуют все регионы России", - сказала исполнительный директор ассоциации "Растим читателя" Анжела Лебедева.

Со своей стороны директор Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) Мария Веденяпина отметила, что акция проходит пятый год. "Мы представляем в России Международный день книгодарения, который получил название "Дарите книги с любовью". Рассматриваем акцию как передачу различным учреждениям, работающим с детьми - библиотекам, детским домам - многих новых хороших книг. К акции может присоединиться любое учреждение и любой гражданин", - сказала Веденяпина.

По ее словам, переданные книги для детей будут специальным образом обработаны для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

В рамках акции в библиотеках, книжных магазинах, в музеях и школах традиционно будет организован сбор книг для библиотек и детских учреждений. Также состоятся встречи с детскими писателями и художниками, мастер-классы, викторины, литературные чтения.

Правительство Москвы в рамках акции передаст РГДБ для отправки в региональные библиотеки более 20 тыс. книг. По словам первого заместителя руководителя департамента СМИ и рекламы города Москвы Юлии Казаковой, речь идет о почти 25 тоннах книг.

Партнерами акции выступают, в частности, Министерство культуры РФ, департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Российское историческое общество, ТАСС.

В 2020 году в рамках акции было подарено более 200 тыс. книг.