Актриса Ольга Волкова, звезда "Папиных дочек", назвала пенсию в 50 тысяч рублей недостаточной

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Российская актриса Ольга Волкова, известная по роли в комедийном сериале "Папины дочки", назвала пенсию в 50 тысяч рублей недостаточной.

Артистка подчеркнула, что считает эту выплату большой, но призналась, что жить на нее "не очень".

"Квартплата, лекарства, помогаю, пока есть силы, кому можно помочь", — отметила она в интервью на YouTube-канале "Эмпатия Манучи".

Ольга Волкова — актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации. Она известна по ролям в сериалах "Папины дочки", "Люба, дети и завод" и фильмах "Забытая мелодия для флейты", "Жестокий романс", "Летучая мышь".

Фото из открытых источников