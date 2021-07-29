Я нашел ошибку
Главные новости:
Они открыли дважды очарованный тетракварк — частицу, состоящую из двух очарованных кварков и двух антикварков.
Ученые представили первые наблюдения за новой частицей материи на Большом коллайдере
Как сообщил хьюстонский Центр управления полетами, из-за включения двигателей станция изменила свое положение в пространстве.
На МКС незапланированно включились двигатели на новом модуле "Наука"
Дмитрий Азаров прокомментировал информацию о возможном повышении стоимости посещения национального парка "Самарская лука". 
Дмитрий Азаров: «Стоимость путёвки в нацпарк остаётся прежней»
Артистка подчеркнула, что считает эту выплату большой, но призналась, что жить на нее "не очень".
Актриса Ольга Волкова, звезда "Папиных дочек", назвала пенсию в 50 тысяч рублей недостаточной
Объявлен желтый уровень опасности.
В ближайшие 3 часа в Самарской области ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра, ливни, возможен град
Новое программное обеспечение поможет Приволжскому УГМС определять источники загрязнения воздуха.
Сотрудники Приволжского УГМС рассказали о мониторинге воды и воздуха Самарской области
Это касается мероприятий, затрагивающих, прежде всего, учреждения социальной сферы.
В этому году подготовка к отопительному сезону в Самаре должна завершиться к 10 сентября
"Артистами заниматься больше не буду никогда", - заявил Фадеев.
Максим Фадеев продал все права на музыку и образы своих проектов
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.19
-0.42
EUR 86.86
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021»
Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре
В Октябрьском районе состоялась акция "Чистый берег"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Актриса Ольга Волкова, звезда "Папиных дочек", назвала пенсию в 50 тысяч рублей недостаточной

29 июля 2021 20:47
61
Артистка подчеркнула, что считает эту выплату большой, но призналась, что жить на нее "не очень".

Российская актриса Ольга Волкова, известная по роли в комедийном сериале "Папины дочки", назвала пенсию в 50 тысяч рублей недостаточной.

Артистка подчеркнула, что считает эту выплату большой, но призналась, что жить на нее "не очень".

"Квартплата, лекарства, помогаю, пока есть силы, кому можно помочь", — отметила она в интервью на YouTube-канале "Эмпатия Манучи".

Ольга Волкова — актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации. Она известна по ролям в сериалах "Папины дочки", "Люба, дети и завод" и фильмах "Забытая мелодия для флейты", "Жестокий романс", "Летучая мышь".

 

Фото из открытых источников

Теги: недостаточная Ольга Волкова пенсия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
треть россиян на пенсии планируют освоить творческую профессию
12 июля 2021, 09:40
Треть россиян на пенсии планируют освоить творческую профессию
При этом у каждого четвёртого работающего россиянина не хватает времени на занятия искусством. Финансы и Банки
664
Каждый третий житель Самарской области планируют работать, пока позволяет здоровье, и не выходить на пенсию
22 июня 2021, 13:19
Каждый третий житель Самарской области планируют работать, пока позволяет здоровье, и не выходить на пенсию
При этом больше половины жителей Самарской области – 62% – не откладывают деньги на жизнь после выхода на пенсию. Общество
578
ПФР объяснил пенсионерам, как не остаться без выплат после 31 мая
26 мая 2021, 13:55
ПФР объяснил пенсионерам, как не остаться без выплат после 31 мая
Пенсионеров призвали в срок до 31 мая явиться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить свое постоянное местонахождение. Общество
784
В центре внимания
Печальный рекорд: 412 человек заболело коронавирусом за сутки в Самарской области
29 июля 2021  13:26
Печальный рекорд: 412 человек заболело коронавирусом за сутки в Самарской области
421
В Самаре из-за велосоревнований временно перекроют ряд дорог
29 июля 2021  11:15
В Самаре из-за велосоревнований временно перекроют ряд дорог
349
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию Кинель-Черкасского района
29 июля 2021  10:18
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию Кинель-Черкасского района
447
Встреча состоялась на станции Кинель – одной из крупнейших в регионе.
28 июля 2021  14:55
Дмитрий Азаров вручил награды работникам Куйбышевской железнодорожной дороги
599
Снова рост: в Самарской области выявлены еще 370 заболевших коронавирусом
28 июля 2021  13:30
Снова рост: в Самарской области выявлены еще 370 заболевших коронавирусом
740
Весь список