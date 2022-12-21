Активный досуг и общение: в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков

123

В областной столице продолжается подготовка к грядущим новогодним и рождественским праздникам и долгожданным новогодним выходным. Традиционно, популярными местами притяжения жителей и гостей города остаются катки, парки, спортивные площадки.



Отметим, что этой зимой в Самаре будут работать более 120 бесплатных ледовых площадок. Катки примут любителей активного отдыха на площади Славы, площади Куйбышева, на набережной, в парках, на территориях образовательных учреждений, во дворах.



В настоящее время работа по заливке катков и подготовке оборудования ведется в ежедневном режиме, и при благоприятных погодных условиях завершится к Новому году.



Необходимо подчеркнуть, что за состоянием и качеством ледового покрытия следят организации, на территории которой располагаются катки.

Перечень катков доступен по ссылке: https://samadm.ru/media/news/41079/