Активисты ТОСов Октябрьского района поддерживают российских военнослужащих

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В пятницу, 20 января, Елена Лапушкина посетила территориальные общественные самоуправления (ТОС) №1 и №4 в Октябрьском районе Самары.

Члены ТОС №1 с ноября 2022 года проводят акцию «Наша Армия- Наша поддержка», внутри которой есть ряд направлений. Так, например, в декабре прошлого года жители микрорайона начали изготовление блиндажных или окопных свечей. Это движение получило название «Тепло-солдату».

Председатель ТОС№1 Елена Пронина рассказала, как организована эта работа, объединяющая жителей, представителей ресторанного и торгового бизнеса, депутатов, волонтеров и церковных служащих.

Товары для посылок и материалы для изготовления свечей приобретают и приносят жители по своей инициативе. Кроме того, и ресторан «Миндаль» предоставляет пустые железные банки, а торговая сеть «Семья» - коробки. Восковый материал отдают также представители Свято-Вознесенского Собора и Храма во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Посылки отправляются с помощью фонда «Звезда и Лира», который организовал в центральном фойе Дома офицеров Самарского гарнизона «Пункт сбора поддержки нашей Армии».

В акции в поддержку наших военнослужащих, которые сейчас сражаются на передовой, и тех, кому только предстоит туда отправиться, участвуют 140 волонтеров. Желающим изготавливать свечи был проведен мастер-класс – делать это не сложно и в домашних условиях.

«Кроме изготовления блиндажных свечей мы отправляем ребятам еще сигареты, зажигалки, сгущенку, кофе, чай, тушенку, сладости, нательное белье, теплые вязаные носки, перчатки, балаклавы, теплые стельки, коврики-наколенники, влажные салфетки, перевязочный материал и просто письма или открытки со словами поддержки от жителей Самара. Мы рады тому, что о нашей деятельности узнают и за пределами нашего микрорайона, люди даже из других районов города помогают – мы всем рады!», - поделилась Елена Пронина.

Так, например, в акции приняли участие и сотрудники отдела полиции №9 УМВД России по Самарской области, а также представители «Молодой гвардии» Единой России Октябрьского района и МБОУ «Школы №16».

Жителей микрорайона ТОС №4 Октябрьского района также объединило желание поддержать ребят, выполняющих боевые задачи в рамках специальной военной операции. Там волонтеры собираются и в рамках проекта «Творческая мастерская «Рукодельница» делятся теплом заботливых и умелых рук - вяжут носки. Второй день рукодельницы осваивают пошив нательного белья. Материалы и инструкции женщины получают от волонтерского объединения «Самбат», туда же отдают и готовые вещи, которые в составе общих посылок отправляются военнослужащим.

Председатель ТОС №4 Алла Беляева рассказала, что творческое объединение жителей работает давно – многие занимаются рукоделием, изготавливают украшения или предметы интерьера, участвуют со своим работами в выставках и конкурсах. С началом специальной военной операции женщины кроме своих основных увлечений стали вязать и шить.

Кроме этого, самарцы также приносят сигареты, зажигалки, сладости, предметы одежды, кофе и чай, средства гигиены. Посылки отправляют бойцам через «Пункт сбора поддержки нашей Армии» в центральном фойе Дома офицеров Самарского гарнизона и с помощью добровольческого объединения «Самбат».

Елена Лапушкина подчеркнула, что одной из основных задач органов местного самоуправления является поддержка инициатив населения. Особенно, когда инициатива касается поддержки наших военнослужащих, которые сегодня выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции. Они обеспечены всем необходимым со стороны Министерства обороны. Кроме того, существенный вклад в обеспечение внес губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Фото: пресс-служба администрации Самары