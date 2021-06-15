Активисты Народного фронта подняли триколор над главной площадью Самары

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12 июня в Самаре, на главной площади города, в небо поднялся огромный триколор. Его прикрепили к воздушному шару. Таким образом активисты

регионального отделения Народного фронта поздравили горожан с Днем России. Также в регионе прошла акция ОНФ «Флаг России», активисты

украсили Речной вокзал 80-ю флагами.



«В этом году День России отметили в тридцатый раз, и мы захотели сделать что-то действительно необычное. Воздушный шар с главным символом

нашей страны над главным символом нашего города, это незабываемые ощущения. Несмотря на то, что запуск состоялся в 5 утра, на площади

собирались люди и как завороженные смотрели на эту красоту», - рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Самарской области Владимир

Марин.



Также общественники украсили флагами России главное место притяжения города - Речной вокзал. 80 флагов вывесили вдоль причала.



«В этот день особенно важно вспомнить, что независимо от политических убеждений, национальной и религиозной принадлежности мы все - одно

целое, одна страна, один народ. И перед нами стоит единая цель - сделать Россию лучше», - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Вадим

Нуждин