Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре хотят сократить количество автобусов №№ 61 и 51
В Самаре хотят сократить количество автобусов №№ 61 и 51
Погребение Почетных граждан Самарской области оплатят из бюджета
Погребение Почетных граждан Самарской области оплатят из бюджета
Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционный формат работы
Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционный формат работы
Утверждены новые тарифы на электричество в Самаре
Утверждены новые тарифы на электричество в Самаре
Сотрудник специального подразделения из Самары стал победителем престижнейшего военного турнира России
Сотрудник специального подразделения из Самары стал победителем престижнейшего военного турнира России
Фестиваль "Пластилиновый дождь" пройдет в Самаре с 14 по 15 августа
Фестиваль "Пластилиновый дождь" пройдет в Самаре в середине августа
В Волжском районе мужчина утонул от переохлаждения
В Волжском районе мужчина утонул от переохлаждения
Россиян обяжут предупреждать соседей о предстоящем ремонте
Россиян обяжут предупреждать соседей о предстоящем ремонте
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.68
-0.52
EUR 87.33
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре
В Самаре прошел региональный этап молодежного чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
На «Солидарность Арене» завтра начнется фан-фестиваль «Наши парни. Играем за вас!»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Активисты Народного фронта подняли триколор над главной площадью Самары

15 июня 2021 10:43
136
Активисты Народного фронта подняли триколор над главной площадью Самары

12 июня в Самаре, на главной площади города, в небо поднялся огромный триколор. Его прикрепили к воздушному шару. Таким образом активисты
регионального отделения Народного фронта поздравили горожан с Днем России. Также в регионе прошла акция ОНФ «Флаг России», активисты
украсили Речной вокзал 80-ю флагами.

  «В этом году День России отметили в тридцатый раз, и мы захотели сделать что-то действительно необычное. Воздушный шар с главным символом
нашей страны над главным символом нашего города, это незабываемые ощущения. Несмотря на то, что запуск состоялся в 5 утра, на площади
собирались люди и как завороженные смотрели на эту красоту», - рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Самарской области Владимир
Марин.

Также общественники украсили флагами России главное место притяжения города - Речной вокзал. 80 флагов вывесили вдоль причала.

«В этот день особенно важно вспомнить, что независимо от политических убеждений, национальной и религиозной принадлежности мы все - одно
целое, одна страна, один народ. И перед нами стоит единая цель - сделать Россию лучше», - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Вадим
Нуждин

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре состоялось заседание комиссии Государственного совета по направлению «Культура», которую возглавляет  Дмитрий Азаров. 
14 июня 2021  20:04
В Самаре объявлен старт конкурса президентского фонда культурных инициатив, который поможет поддержать многие региональные практики
811
Жара вернулась в Самарскую область
13 июня 2021  13:31
Жара вернулась в Самарскую область
701
Первый тур лиги прошел в рамках фестиваля «ВолгаФэст» на набережной Волги.
12 июня 2021  23:16
В День России Дмитрий Азаров дал старт новому турниру по баскетболу 3х3 «BasketNights»
975
Между Самарой и Тольятти начал курсировать скорый электропоезд Ласточка фото
12 июня 2021  11:30
Между Самарой и Тольятти начал курсировать скорый электропоезд «Ласточка»: ФОТО
1757
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России
12 июня 2021  10:40
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России
1023
Весь список