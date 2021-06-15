Активисты Народного фронта подняли триколор над главной площадью Самары

12 июня в Самаре, на главной площади города, в небо поднялся огромный триколор. Его прикрепили к воздушному шару. Таким образом активисты
регионального отделения Народного фронта поздравили горожан с Днем России. Также в регионе прошла акция ОНФ «Флаг России», активисты
украсили Речной вокзал 80-ю флагами.
«В этом году День России отметили в тридцатый раз, и мы захотели сделать что-то действительно необычное. Воздушный шар с главным символом
нашей страны над главным символом нашего города, это незабываемые ощущения. Несмотря на то, что запуск состоялся в 5 утра, на площади
собирались люди и как завороженные смотрели на эту красоту», - рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Самарской области Владимир
Марин.
Также общественники украсили флагами России главное место притяжения города - Речной вокзал. 80 флагов вывесили вдоль причала.
«В этот день особенно важно вспомнить, что независимо от политических убеждений, национальной и религиозной принадлежности мы все - одно
целое, одна страна, один народ. И перед нами стоит единая цель - сделать Россию лучше», - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Вадим
Нуждин