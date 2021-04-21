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Актер сериала «Глухарь» Алексей Артамонов обнаружен мертвым в своей квартире в Москве

21 апреля 2021 15:33
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Причины смерти Артамонова пока не установлены, однако версия об убийстве опровергается.

Актер Алексей Артамонов обнаружен мертвым в своей квартире в Москве. Причина смерти 62-летнего актера не сообщается, передают "Известия" со ссылкой на РЕН ТВ.

По данным журналистов, поисками 62-летнего артиста занялся его крестник, актер Николай Сирин. По его словам, Артамонов несколько дней не выходил на связь. В последний раз они виделись 10 апреля. С тех пор актер перестал отвечать на звонки.

Правоохранители прибыли в дом на проспекте Вернадского, где проживал Артамонов. После вскрытия двери полицейские обнаружили труп актера. Причины смерти Артамонова пока не установлены, однако версия об убийстве опровергается. По данным журналистов, актер умер, сидя в кресле.

Алексей Артамонов родился 29 марта 1959 года. Актер стал известными благодаря ролям в сериалах «Глухарь», «Час Волкова», «Тест на беременность» и «Группа счастья». Алексей сыграл более 30 ролей в Центральном академическом театре Советской Армии.

 

Фото: kino-teatr.ru/"Известия"

 

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