Актер Алексей Янин ушел из жизни в 40 лет

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Актер Алексей Янин, известный по ролям в телесериалах "Опережая выстрел" и "Сильнее судьбы", умер в возрасте 40 лет, говорится на сайте РАМТ, сообщает РИА Новости.

"Последние восемь лет Алексей Янин боролся с последствиями тяжелого инсульта", — указано в публикации.

В РАМТ отметили, что все эти годы театр и коллеги помогали Алексею и его семье. Время и место прощания пока неизвестны. У артиста остались сын Андрей и жена Дарья Клюшникова (Янина), участница "Фабрики звезд — 5". Они познакомились в конце 2009 года, а в 2012-м вступили в брак.

В мае 2015 года у Янина случился инсульт. По словам супруги, из-за болезни и проведенной трепанации с ее мужем произошли непоправимые вещи, в том числе связанные с речью и памятью. Она не исключала, что трагедия произошла из-за "предрасположенности сосудов" и трудоголизма. В последнее время Янин проживал вместе со своей матерью, но супруга помогала материально и регулярно навещала его.

Янин в 2004 году окончил Театральное училище имени Щепкина и поступил на работу в РАМТ. В числе ролей в театре: Ян в дилогии Акунина "Инь и Ян", Иван Шатов в спектакле "Шатов, Кариллов. Петр" по роману Достоевского "Бесы". В спектакле "Подходцев и другие" Янин репетировал одну из главных ролей. Широкому зрителю Алексей известен по работам в кино и сериалам: "Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Одноклассники", "Клуб", "Дочки-матери", "Студенты" — всего более 30 ролей.

Фото : РАМТ