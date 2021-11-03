Аэростат Росгвардии СО следит за соблюдением правил дорожного движения на трассе М5

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Сотрудники отдела беспилотных летательных аппаратов и привязных аэростатов Управления Росгвардии по Самарской области проводят мониторинг соблюдения правил дорожного движения на федеральной трассе М5. Работа осуществляется с помощью комплекса высотного наблюдения, оборудованного на базе специального аэростата.

Видеокамера высокого разрешения установленная на летательном аппарате способна фиксировать нарушения правил дорожного движения с точностью до метра. Радиус действия около десяти километров. Изображение в режиме онлайн передается на наземный пункт управления, а сам летательный аппарат отслеживает нарушителей по трассе до момента остановки инспектором ДПС.

Только за два часа работы аэростат помог выявить 5 грубых нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств. На всех нарушителей инспекторами ГИБДД составлены административные материалы.

Данные мероприятия проводятся авиаторами Росгвардии совместно с сотрудниками специализированной роты ДПС ГИБДД в рамках месячника по безопасности дорожного движения. Аэростат будет наблюдать за наиболее сложными участками автодорог. Это позволит выявить грубые нарушения правил дорожного движения, связанные с обгоном, выездом на полосы встречного движения, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области