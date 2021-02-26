Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках

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Мошенники не гнушаются обманывать и тех, кто ежемесячно платит немалые суммы за ипотеку. Для этого используются различные методы социальной инженерии, в том числе при разговоре по телефону, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов, передает РИА Новости.

Как правило, мошенники пытаются заставить плательщика внести ипотечный платеж по реквизитам, отличающимся от обычных. Объясняют это, к примеру, тем, что банк по техническим причинам поменял реквизиты платежа. Говорят о новых требованиях Банка России и даже законодательных изменениях требований к ипотеке.

"Обращаю внимание на то, что мошенникам может быть известна сумма платежа или срок платежа по ипотечному кредиту. Такая осведомленность ни в коем случае не подтверждает то, что звонят из банка. Банки никогда не звонят клиентам с просьбами осуществить платеж по иным реквизитам", – напоминает юрист.

Если вы услышали в трубке что-либо подобное, ни в коем случае никому не платите, не вступайте в диалог с аферистом и сообщите банку о звонке. Помните, что любые изменения в договор ипотеки вносятся исключительно при вашем личном визите в отделение банка, заключил Миронов.

Фото из открытых источников