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Адвокат рассказал, что Михаил Ефремов не жалуется на здоровье

23 апреля 2021 21:16
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Он стал лучше выглядеть и даже немного внешне помолодел, сообщил его адвокат Петр Хархорин.

Осужденный за гибель человека в ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов не жалуется на ухудшение здоровья, он стал лучше выглядеть и даже немного внешне помолодел. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Петр Хархорин.

"Он выглядит совершенно по-другому. И с каждым разом (я уже там раз семь или восемь был) я вижу, что у него есть динамика положительная. Он лучше выглядит, у него исчезла какая-то припухлость на лице. Я бы даже сказал, что он сейчас как-то помолодел", - сказал Хархорин.

Адвокат отметил, что у Ефремова не идеальное здоровье (учитывая его возраст), у него раньше были разные заболевания, в том числе аллергия, но никаких ухудшений его здоровья в колония не было.

 

Фото из открытых источников

Теги: Адвокат Ефремов

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