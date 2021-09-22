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Олимпийская чемпионка Сочи в одиночном катании Аделина Сотникова станет участницей нового сезона телевизионного проекта «Ледниковый период». Об этом она написала в своем Instagram, передает РБК.



«Эта осень будет жаркой. У меня для вас прекрасные новости. Хочу сообщить, что в новом сезоне «Ледникового периода» я принимаю участие. Раскрывать секрет про моего партнера пока нельзя, но тренировки идут полным ходом», — написала Сотникова.



«Думаю, совсем скоро вы узнаете, кто он, этот таинственный человек. Мы будем делать все возможное и невозможное, для того чтобы стараться удивлять вас», — добавила она.



Первый выпуск нового сезона «Ледникового периода» выйдет в эфир 2 октября.



Сотникова в 2016 году уже участвовала в этом шоу. Она выступала в паре с Александром Соколовским и одержала победу.





Фото: Global Look Press/РБК