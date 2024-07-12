Абитуриенты подали более 2 млн заявлений в вузы и колледжи с помощью портала Госуслуг

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В России продолжается приемная кампания в университеты и колледжи. С помощью суперсервиса подано уже более 2 млн заявлений в вузы и колледжи, об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В этом году в функционал добавилось нововведение: на суперсервисе портала «Госуслуги» – «Поступление в вуз онлайн» абитуриенты могут не только подать заявление в любой вуз России, но и заранее найти будущего работодателя, заключив с ним договор на целевое обучение. Такой формат позволяет студенту получить поддержку уже во время учебы, а затем гарантированно трудоустроиться.

«По поручению Президента России Владимира Путина в нашей стране создаются все необходимые условия для подготовки квалифицированных кадров. Одним из инструментов, помогающих укреплять наш кадровый потенциал, является суперсервис «Поступление в вуз онлайн». С его помощью абитуриенты могут подать заявления в высшие учебные заведения дистанционно – через Госуслуги. Этой опцией воспользовались уже свыше 460 тыс. человек, подав 1,6 млн заявлений, – подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. – Прием заявлений будет продолжаться еще 2 недели, до 25 июля. Суперсервис также позволяет подать заявку на целевое обучение. Напомню, что в этом году воспользоваться такой возможностью в рамках установленной квоты смогут до 145 тыс. студентов, на сегодня более 50 тыс. абитуриентов уже подали заявки на целевое обучение».

По его словам, прием заявлений в организации среднего профессионального образования продолжится до 15 августа. Колледжи, в которых останутся места, могут продлить прием до 25 ноября.

Возможности целевого обучения для студентов – это реальный шанс освоить перспективную профессию, получать во время учебы стипендию и трудоустроиться сразу после выпуска. Работодатели также в выигрыше, потому что к ним через несколько лет гарантированно придут работать высококвалифицированные специалисты.

Как рассказал глава минобрнауки России Валерий Фальков, в 2024 году количество бюджетных мест на целевое обучение в университетах по сравнению с прошлым годом увеличилось на 6%, При этом с мая вступил в силу закон о новом механизме приема абитуриентов на целевое обучение. Теперь заказчик размещает свои предложения на платформе «Работа в России».

«Новый механизм с использованием цифровой платформы позволяет сделать прием на целевое обучение открытым и прозрачным для выпускников школ со всех концов страны. На платформе абитуриенты могут изучить предложения от потенциальных работодателей, а затем подать заявление на Госуслугах или прямо в приемную комиссию вуза», — отметил Валерий Фальков.

Для тех ребят, кто намерен строить карьеру на крупном производстве создан федеральный проект «Профессионалитет». Более 1 250 современных и оснащенных колледжей в текущей приемной кампании ожидают абитуриентов. После поступления они смогут получить востребованную специальность, опыт на производствах и стать специалистами, которые высоко ценятся на рынке труда. В «Профессионалитете» уже участвуют более 1 800 опорных предприятий-работодателей в 79 регионах страны.

В помощь тем, кто планирует связать свою жизнь с наукой, запущен навигатор по научным специальностям, созданный по национальному проекту «Наука и университеты». Он поможет подобрать будущую специальность. Найти навигатор можно на сайте наука.рф. На платформе собрана информация о направлениях подготовки и специальностях бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры почти 500 вузов по всей стране.

Опыт нынешней приемной кампании подтверждает, что подача заявления в вуз или колледж через «Госуслуги» значительно упростила задачу поступления абитуриентам и сэкономила их время. Только в первые часы приемной кампании этого года в вузы через портал было подано свыше 16 тыс. заявлений, что превышает количество заявлений в тот же период прошлого года в три раза.

Цифры показывают насколько удобный и скоростной сервис «Поступление в вуз онлайн»: в 2023 году самое быстрое заявление было подано всего за 1 минуту 3 секунды. Отметим, что подать документы можно сразу в пять вузов, выбрав до 5 направлений обучения в каждом, получать уведомления от куратора в личном кабинете, записаться на дополнительные вступительные испытания и даже отправить оригинал аттестата.