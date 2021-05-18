Абитуриентам, поступившим в самарские вузы и ссузы, выплатят по 10 тысяч рублей

107

Выпускники Самарской области, которые поступят в этом году в учебные заведения региона, получат субсидии в размере 10 тысяч рублей. Задачу обеспечить такую меру поддержки губернатор поставил Правительству 18 мая в ежегодном Послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона.

Значительную часть Послания Дмитрий Азаров посвятил созданию условий для самореализации молодежи, закреплению молодых кадров на самарской земле. В частности, он подчеркнул, что в Самарской области создается инфраструктура развития креативного класса, система поддержки людей творческих профессий.

- Это стартапы и творческие конкурсы, тренинги, фестивали, дополнительное обучение. Это все ваш шанс сделать Самарскую область лучшим местом в мире, а не искать счастья где-то на стороне.

В помощь молодым – и новая мера поддержки, которую инициировал Губернатор.

- Поручаю Правительству Самарской области в целях стимулирования подготовки и закрепления кадров в регионе предоставить субсидии в размере 10 тысяч рублей всем выпускникам школ и средних специальных учебных заведений, которые в этом году поступят в вузы и ссузы Самарской области. Выплаты произвести не позднее сентября текущего года.