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Абитуриентам, поступившим в самарские вузы и ссузы, выплатят по 10 тысяч рублей
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Абитуриентам, поступившим в самарские вузы и ссузы, выплатят по 10 тысяч рублей

18 мая 2021 15:49
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Дмитрий Азаров инициировал новую меру поддержки для поступивших в вузы и ссузы региона.

Выпускники Самарской области, которые поступят в этом году в учебные заведения региона, получат субсидии в размере 10 тысяч рублей. Задачу обеспечить такую меру поддержки  губернатор поставил Правительству 18 мая в ежегодном Послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона.

Значительную часть Послания Дмитрий Азаров посвятил созданию условий для самореализации молодежи, закреплению молодых кадров на самарской земле. В частности, он подчеркнул, что в Самарской области создается инфраструктура развития креативного класса, система поддержки людей творческих профессий.

- Это стартапы и творческие конкурсы, тренинги, фестивали, дополнительное обучение. Это все ваш шанс сделать Самарскую область лучшим местом в мире, а не искать счастья где-то на стороне. 

В помощь молодым – и новая мера поддержки, которую инициировал Губернатор. 

- Поручаю Правительству Самарской области в целях стимулирования подготовки и закрепления кадров в регионе предоставить субсидии в размере 10 тысяч рублей всем выпускникам школ и средних специальных учебных заведений, которые в этом году поступят в вузы и ссузы Самарской области. Выплаты произвести не позднее сентября текущего года.

Теги: абитуриенты В центре внимания выплаты

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